شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يؤكد اقتراب مارتن يول من تدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق، أن مهنة التدريب في مصر أصبحت مهينة نظرا لسياسة إدارات الأندية في التضحية بالمدرب سريعا، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "المدرب في مصر لا يتمتع بحقوقه كاملة بسبب التدخلات الإدارية لذلك مهنة التدريب أصبحت مهينة في مصر".

وأضاف: "في مصر لا نلعب كرة قدم ولم نمتلك الصناعة نحن في تسلية ولكن ليس لدينا صناعة ويجب أن نبني لجيل 2030 أو نبني لجيل المستقبل بشكل عام".

وتابع: عُرض علي تدريب بعض الفرق في الدرجة الثانية ولكنني ترددت، ووارد إني أفكر في بناء فريق من الدرجة الثانية والصعود به ولكن ليس أكيدًا، وإذا تلقيت عرض من فريق به مجموعة جيدة من اللاعبين وإمكانيات مناسبة لن أرفض، بشرط أن يكون لدينا نفس الطموح.

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استكمل:"نحن في انتظار جيل مميز يخرج بالصدفة دون أي تخطيط ولكن هذا لا يحدث الآن في كل دول العالم التي أصبحت تخطط من أجل بناء أجيال مميزة".

وأشار أحمد حسن إلى أن هناك مفاوضات بين بيراميدز ومارتن يول مدرب توتنهام الانجليزي والأهلى السابق، وقال: بيراميدز يسعى لدخول المنافسة بشكل أفضل فى الموسم الجديد بعدما حسم الأهلى الدورى حالياً بفارق كبير، وبعد ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين هناك أنباء تتردد عن وجود مفاوضات مع مارتن يول لتدريب الفريق فى الموسم الجديد.