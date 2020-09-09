شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: كنت مرشحا لتدريب بيراميدز والبدرى رفض وندمت على منصب مدير للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطنى الأسبق، أنه كان مرشحا لتدريب فريق بيراميدز بالموسم الماضى، مضيفًا في تصريحات تلفزيونية: "كنت مرشحا بالفعل لتدريب بيراميدز والمستشار تركي آل الشيخ فكر في هذا الأمر وعرضه على كابتن حسام البدري ولكن وقتها الأخير رفض وكنت لا أريد أن أتخطى مهام منصبي لذلك احترمت وجهة نظر البدري، وكان من الممكن أن أتحدث مع المستشار تركي آل الشيخ مباشرة ولكني لم أكن أريد تخطي حدود منصبي وقمت بقيادة الفريق في لقاء الداخلية بشكل مؤقت".

تابع أحمد حسن: "في بداية فترة تدريبي لبتروجيت، عقدنا صفقات كلها من الدرجة الثانية لعدم تواجد ميزانية كافية، لعبت 7 مباريات، تعادلنا في 3، خسرنا في 3 وانتصرنا في مباراة وحيدة لكن كنا نُقدِّم أداء جيد كبداية بالإمكانيات المُتاحة، ثم فوجئت بـ تفاوض الإدارة مع مُدرب آخر".

واصل:"اجعلني مدربا لفريق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية في الوقت الحالي وسوف أحقق نتائج مميزة".

Advertisements