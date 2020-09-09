شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل قبل نهائى الكونفدرالية لـ 19 أكتوبر والنهائى يوم 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسئولى اتحاد الكرة بتأجيل مباريات قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية لتقام يوم 19 اكتوبر المقبل، وستقام احدى المباراتين في الرباط والثانية فى كازابلانكا، كما اخطر رئيس الكاف مسئولى اتحاد الكرة باقامة المباراة النهائية يوم 26 اكتوبر المقبل في الرباط وسيتم اعلان هذه القرارات رسميا غدا الخميس.

وكان من المقرر أن تقام مواجهات نصف نهائى الكونفدرالية بين بيراميدز وحوريا الغينى، ونهضة بركان ضد حسنية أغادير المغربى يوم 22 سبتمبر الجارى.

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