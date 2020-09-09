شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن الزمالك 3 أسابيع بعد إصابته فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، عن الفريق لمدة 3 أسابيع بصورة مبدئية، بعدها يقيم الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، حالته، من أجل تحديد إمكانية عودته أو استمرار عمليات تأهيله، وذلك بعدما تأكد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة التي تعرض لها في نهاية لقاء بيراميدز، فى الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك عن الإصابات الموجودة في صفوف الفريق الأبيض، بعد تعرض أشرف بن شرقى للإصابة قبل لقاء طلائع الجيش فى الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وخروج فرجانى ساسى مصاباً خلال أحداث المباراة، وقال أمير: "فرجاني ساسي إصابة مش قوية وهياخد راحة في الفترة الموقوف فيها وبعدها يكون جاهز".

وقال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كجهاز فني معرفين اللاعبين الإنذارات اللي عليهم وكنا معرفين ساسي انه هيريح في المباراة المقبلة أمام سموحة وبالمرة ينهي الإنذارات بتاعته ودوري أحمي اللاعب".

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تابع بالنسبة لاشرف بن شرقي عملنا له اشعة على العضلة الضامة ومفيهاش حاجة ولكن هنريحه شوية لان الضامة خادعة وهيتعامل مع الدكتور"، متابعا: "شيكابالا عنده جزع في الرباط وهنتأكد منها بكرة عشان نعرف موقفه ايه".

أشار: "الونش خلاص نزل التمرين بالكرة ومحمد حسن نزل تمرين وجاهز وإمام عاشور الإيقاف خلص والفترة الجاية الفريق تشيل نفسها".

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الذى أقيم اليوم على ملعب تدريب الفريق الأبيض بميت عقبة، تواجد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك، والذى كان قد خضع مؤخراً لجراحة فى الترقوة بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة القمة بالدورى، كما أظهرت صور المران جدية طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء والذى يحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على انضمامه إلى الزمالك، وكذلك تألق حراس المرمى محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد ومحمد صبحى.

فيما واصل حازم إمام وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، رباعي فريق الزمالك البرنامج التأهيلي والتجهيزي المُحدد لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم للفترة المقبلة ، وخاض اللاعبون تدريبات بجيمانيزيوم النادي في ظل الإصابات المختلفة و الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة السابقة، وذلك استعدادا للانتظام بالتدريبات خلال الفترة المقبلة ، فيما تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .