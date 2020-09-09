شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: لا يوجد تواصل مع المنتخب.. وأتمنى الاحتراف فى الدورى الاسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركى، أنه لا يوجد تواصل بينه وبين الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى رغم متابعتهم بعض مباريات لاعبين أخارين والاتصال بيهم لمعرفة مدى جهزايتهم البدنية والفنية، موضحًا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت، أنه أفتقد تواجد زميلة محمود حسن "تريزجية" فى الدورى التوركى حيث كان يساعده كثيرا والتألق الكبير الذى ظهر به مع فريق قاسم باشا قبل الانتقال الى أستون فيلا الانجليزى فريقه حاليا .

وأشار كريم حافظ أنه يتمنى الاستمرار فى الاحتراف واللعب فى الدورى الاسبانى أحد أكبر الدوريات فى العالم، مؤكدًا إنه لا يفكر فى العودة الى مصر حاليا .

وأعلن نادى ملطية سبور التركى استمرار الدولى المصرى كريم حافظ مع الفريق فى الموسم المقبل، وكتب النادى التركى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "مرة أخرى... نادينا ربط الظهير الأيسر كريم حافظ بألوانه الأصفر والأسود".

Advertisements

وانضم كريم حافظ على سبيل الإعارة إلى ملطية سبور قادما من وادى دجلة ، فى بداية الموسم الماضى، وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع ملطية سبور 26 مباراة بالدورى التركى الموسم الماضى.

وسبق لكريم حافظ أن خاض تجربة فى الدورى التركى عن طريق فريق قاسم باشا، بالإضافة إلى اللعب فى فريق لانس فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى.

جدير بالذكر أن فريق ملطية سبور هبط لدورى الدرجة الأولى فى تركيا الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز السادس عشر فى الدورى التركى الممتاز، ليهبط إلى دورى الدرجة الثانية، رفقة كلا من أنقرة جوجو وقيصرى سبور.