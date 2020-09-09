أحمد حسن: كأس أمم أفريقيا سعرها 2000 يورو ولا يوجد نسخة أصلية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أنه فوجئ بمحطات عالمية تتحدث معه عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من المقر الخاص به، وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن هناك أي داعِ لـ إثارة كل هذه البلبلة حول كأس الأمم المسروق، ولا يوجد ما يُسمي بـ النُسخة الأصلية، كلها نسخ بيعملها الاتحاد الإفريقي وسعرها 2000 يورو".

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أضاف: "الأمر معروف منذ عام 2013 وعندما تحدث معي كابتن شوبير قلت له إنني ليس في موضع اتهام ولكني فوجئت بإثارة هذا الأمر في ذلك التوقيت" ، وختم حديثه قائلا:"فوجئت بمحطات عالمية تتحدث معي وتريد أن تعرف القصة، وكان لابد أن يتم تهدئة الأمور ولكن البيان الذي نشره اتحاد الكرة أثار الجدل والبلبلة".