مهاجم الإسماعيلي الشاب يكشف تعليمات الجهاز الفنى وطموحه مع الدراويش

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وحقق الإسماعيلى فوزا على نادى مصر بأربعة أهداف مقابل هدف ،فى المباراة التى جمعتهما لحساب الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى المحلى ، سجل حازم مرسى هدف فريقه الرابع والذى يعد الهدف رقم 2000 فى مسابقة الدورى خلال المنافسات المكتملة ، ودائما ما ينجح المهاجم الشاب فى وضع بصمة للدراويش بعد أن سبق له تسجيل الهدف رقم 100 على صعيد مشاركاته الإسماعيلى بالبطولات العربية.
ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب الشاب بالدورى ، كما يعد هذا الانتصار هو الأول للاسماعيلى بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.
فيما أبدى محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلى الشاب سعادته بأول مشاركة له مع الفريق بصفة أساسية ، وشارك مدافع الدراويش الشاب وقدم مستوى مميز ليساهم فى الحفاظ على نظافة شباك فريقه أمام نادى مصر .
واضاف عمار :”الجهاز الفنى يدعمنى بشدة ولم يضع على كاهلى أى ضغوط التى لا أخشاها بطبيعتى ،وأعدهم بأنى سأقاتل فى الملعب من أجل استمرارى بالمشاركة الأساسية مع الفريق”.
وأستكمل حديثه :”الفريق كان يفتقد لبعض الثقة ، هذا الانتصار سيساهم كثيرا فى تحقيق مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى”.
وأختتم المدافع الشاب :”سنقاتل أمام النادى الأهلى ،كل لاعب يحلم بالمشاركة فى مثل تلك المباريات لإثبات جدراته فى الدفاع عن قميص فريقه”.
استعاد فريق الإسماعيلى نغمة الانتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 18 نقطة فى المركز قبل الاخير للدورى ويتعقد موقفه فى جدول الترتيب.
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