شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإسماعيلي الشاب يكشف تعليمات الجهاز الفنى وطموحه مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حازم مرسى مهاجم الإسماعيلى الشاب عن سعادته بالمساهمة فى انتصار فريقه على نادى مصر بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل مهاجم الدراويش الواعد الهدف الرابع من تسديد رائعة نالت اعجاب الجميع قبل نهاية المباراة بلحظات ،وأضاف حازم مرسى :”أحمد العجوز ومحمد حمص مدربا الفريق طالبانى بتقديم نفس أدائى مع الناشئين من أجل رفع الضغوط عنى”، وواصل مهاجم الاسماعيلى :”اشكر الجهاز الفنى الجديد كثيرا وأعدهم بأنى ساقاتل فى الملعب من أجل اثبات جدراتى فى قيادة هجوم الفريق” ، واختتم حديثه :”أتطلع لأن أكون مهاجم الدراويش الأول والانضمام لمنتخب مصر وسأبذل قصارى جهدى من أجل تحقيق ذلك”.

وحقق الإسماعيلى فوزا على نادى مصر بأربعة أهداف مقابل هدف ،فى المباراة التى جمعتهما لحساب الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى المحلى ، سجل حازم مرسى هدف فريقه الرابع والذى يعد الهدف رقم 2000 فى مسابقة الدورى خلال المنافسات المكتملة ، ودائما ما ينجح المهاجم الشاب فى وضع بصمة للدراويش بعد أن سبق له تسجيل الهدف رقم 100 على صعيد مشاركاته الإسماعيلى بالبطولات العربية.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب الشاب بالدورى ، كما يعد هذا الانتصار هو الأول للاسماعيلى بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

فيما أبدى محمد عمار قلب دفاع الإسماعيلى الشاب سعادته بأول مشاركة له مع الفريق بصفة أساسية ، وشارك مدافع الدراويش الشاب وقدم مستوى مميز ليساهم فى الحفاظ على نظافة شباك فريقه أمام نادى مصر .

واضاف عمار :”الجهاز الفنى يدعمنى بشدة ولم يضع على كاهلى أى ضغوط التى لا أخشاها بطبيعتى ،وأعدهم بأنى سأقاتل فى الملعب من أجل استمرارى بالمشاركة الأساسية مع الفريق”.

وأستكمل حديثه :”الفريق كان يفتقد لبعض الثقة ، هذا الانتصار سيساهم كثيرا فى تحقيق مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى”.

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وأختتم المدافع الشاب :”سنقاتل أمام النادى الأهلى ،كل لاعب يحلم بالمشاركة فى مثل تلك المباريات لإثبات جدراته فى الدفاع عن قميص فريقه”.