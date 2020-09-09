شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبى: أحمد سامى لم يستقيل رسمياً من طنطا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا أن أحمد سامي لم يقدم استقالته حتى الآن بشكل رسمي من تدريب طنطا رغم اتفاقه مع نادي سموحة، وقال فايز عريبي في تصريحات تلفزيونية: "الكابتن أحمد سامي مدرب مُجتهد، وتوَّسمنا فيه خير لقيادة النادي خلال الفترة المُقبلة، وسألته قبل التعاقد إن كان يعرف الفريق، فقال إن الفريق يمتلك عناصر جيدة جداً ولكن يحتاجون للثقة"، مضيفا "رغم حديث أحمد سامي معنا وتعاقده معنا لم يحترمنا في النهاية ولم يحترم تعاقده معنا ولدي عتاب عليه هو وفرج عامر رئيس نادي سموحة".

وواصل:"الكابتن أحمد سامي قاد طنطا في مباراة الاتحاد بشكل جيد وحققنا نتيجة إيجابية بالتعادل وهنأته بعد المباراة، ثم جاء في مباراة الإنتاج الحربي ولم يكن الأداء جيد وخسرنا، ثم علمت في ليلة تلك المباراة إنه اتعاقد مع سموحة ولم يُبلغني بذلك تماماً".

ختم حديثه قائلا:"حتي تلك اللحظة لم يُقدِّم أحمد سامي استقالته رسمياً من تدريب طنطا".

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وفى وقت سابق، كشف أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن سر رحيله عن نادى طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية الفنية لأبناء السيد البدوى، وقال سامى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: أشكر المهندس فرج عامر على منحى فرصة تدريب نادي سموحة، وعلى دعمه، ونسعى لوضع الفريق فى مراكز متقدمة، وأشكر كابتن حمادة صدقى مدرب كبير وأحترمه على المستوى الشخصى وسأكمل ما قدمه.

وأضاف أحمد سامي قائلاً :" أحلامى كبيرة جداً مع سموحة، وأتمنى أن يعود لمكانته الطبيعية ، والناس فهمت رحيلى عن طنطا غلط ، و فايز عريبى رئيس نادي طنطا رجل محترم، وعندما التحقت بطنطا دربت الفريق وخضت مباراتين فى 5 أيام ولكن اعتذرت لأنه لم يكن هناك إعداد جيد للاعبين ولذلك لن تستطيع أن تستمر تحت الضغط.

واصل: اعتذرت بعد مباراة طنطا و الاتحاد ، وقدمت اعتذارى لعلاء عكاشة مدير الكرة والموضوع انتهى وبعد ساعات انتشر الخبر، بعد ذلك بدأت مفاوضات فرج عامر وتحدث معى بعدما تأكد من اعتذارى عن تدريب طنطا.

استكمل: وقعت العقود اليوم فقط مع سموحة وكل الكلام الذى قيل غير صحيح تماماً، ولم تحدث جلسه عقب مباراة الاتحاد ، سبب اعتذارى أيضاً أنه طوال 5 أيام لم يكن هناك عقد مع طنطا ولا أى التزام.