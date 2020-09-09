شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تلفزيون الخليج 365 : كواليس أول يوم لرمضان صبحى في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، أهم وآخر أخبار الرياضة محليا وعالميا، من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى

استمرت احتفالات نادى بيراميدز بصفقة رمضان صبحى لليوم الثانى على التوالى، بعد الإعلان عن اتمام الصفقة بشكل رسمي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد قرار اللاعب بالرحيل عن الأهلى.

ونشرت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر السوشيال ميديا، فيديو يظهر الكشف الطبى اللى خضع ليه اللاعب، وكواليس أول يوم لرمضان صبحى داخل ملعب الدفاع الجوى، والذى قام خلاله بتصوير الإعلان التشويقى للصفقة.

وفى الجبلاية قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى وطارق يحيى مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك بسبب هجومهم على لجنة الحكام.

وقررت اللجنة كمان توقيع غرامة مالية على فرج عامر رئيس نادى سموحة قدرها 50 ألف جنيه لهجومه أيضا على الحكام.

وفى القلعة الحمراء شهد الاجتماع الذى أجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم مع ‏ممثلي الأندية الـ 8 المشاركة في الدور قبل النهائي لبطولات دوري الأبطال والكونفدرالية ‏مناقشات شديدة حول مواعيد المباريات.

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وأكد ممثل الأهلي على ضرورة احترام المواعيد المحددة بمعرفة ‏الاتحاد الإفريقي.

وأوضح ممثل الأهلى أن القلعة الحمراء لا تمانع في تعديل المواعيد إذا كانت الظروف الصحية اللى بتمر بيها المغرب جراء جائحة كورونا تتطلب التأجيل.

وفى السياق نفسه أخطر الزمالك وبيراميدز، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفضهما تأجيل منافسات الدور قبل النهائي من منافسات البطولات الإفريقية

ويتواجد الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما يتواجد بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ومن المقرر أن يتخذ الكاف، قراره النهائى بشأن مواعيد دور قبل النهائي وتأجيله من عدمه خلال الأسبوع الجارى.

انتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم بإستاد مختار التتش لأول مرة بعد مشادته مع محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقافه على خلفية مباراة السوبر مع الزمالك.

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين فى إنجلترا، مساء اليوم، عن التشكيل المثالى الأفضل فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في الموسم الأخير 2019-2020

وشهد التشكيل سيطرة لاعبى ليفربول بوجود 5 لاعبين، بالإضافة للاعبان من مانشستر سيتى و2 من ليستر سيتى، ولاعب من بيرنلى وأخر من آرسنال، فيما غاب النجم المصرى محمد صلاح.