مرتضى منصور يرد على تغريمه 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا أنه لم يسدد الغرامة وفقا للقانون.

وقال مرتضى، في تصريحات لقناة "الزمالك" صباح الأربعاء: "ما يحدث يستهدف هدم الزمالك وليس مرتضى منصور بعد حصولنا على الدوري والكأس والسوبر والكونفدرالية والفوز على الأهلي".

وأضاف: "ذهبت للعب كرة السلة بعد علمي بعقوبة لجنة الانضباط وسجلت 10 كرات، كان هذا ردي فعلي، ولن أرد على تلك الاستفزازات وتشويه صورتي قبل الانتخابات المقبلة".

وأكمل: "لجنة الانضباط تضم مستشارين على أعلى مستوى، لكني لن أدفع غرامة الـ100 ألف جنيه لأنه لم يتم الكشف عن سبب العقوبة، أتحدث بالقانون".

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وأوضح: "المحكمة الإداريا العليا بالقضاء الإداري تنص على ضرورة عدم معاقبة هيئة لهيئة أخرى".

ووجه مرتضى حديثه لعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة قائلا: "ماذا تريد من الزمالك؟ أنت أتيت إلى اللجنة الخماسية عن طريق الفيفا وبشكل غير قانوني، قبل أن يتابع متحديًا: "لو راجل خُد مني جنيه".

وواصل رسائله لعمرو الجنايني قائلا: "بعد شهرين سترحل عن منصبك وتعود لتشحت تذاكر مني من أجل حضور مباريات الزمالك".

وواصل: "أريد أن يخرج رجلا ليخطرني بسبب غرامة الـ100 ألف جنيه، يكفي أن يشهد الله على ما أفعله مع أولادي في نادي الزمالك، لن تهتز شعرة من رأسي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "أقول لجماهير الزمالك، لا تقلقوا على مرتضى منصور، تركنا الآخرين يصدرون بيانات ونحصد نحن البطولات، هل مجلس الأهلي ملائكة حتى لا يتم تغريمهم؟".