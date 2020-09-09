مصدر لمصراوي: "كاف" يبلغ اتحاد الكرة شفيهاً بالمواعيد الجديدة لأبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قال مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطرهم بشكل "شفهي" بالمواعيد الجديدة المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد يوم الثلاثاء، اجتماع بين لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي الأندية المشاركة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بشأن مقترح تأجيل المباريات.

وصرح مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" قائلا "أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواصل مع مسؤولي اللجنة الخماسية وأخطرهم بشكل شفهي بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع "المواعيد المقترحة لمباريات الذهاب 17 و18 من شهر أكتوبر، والإياب 23 و24 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر".

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ويلعب الأهلي ونظيره الوداد المغربي، والزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراتي الذهاب بالمغرب، والإياب في مصر.

ومن المقرر أن تقوم لجنة المسابقات بـ"كاف" برفع التوصيات للمكتب التنفيذي، الذي من المنتظر أن يجتمع يوم الخميس المقبل لحسم الأمر بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، قد صرح في وقت سابق بأن ناديه رفض مقترح تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن خلال قناة النادي الأهلي، أكد مسؤولي القلعة الحمراء أنهم طالبوا باحترام المواعيد الأفريقية ولم يمانعوا في التعديل نظرًا للظروف الصحية للأشقاء المغاربة".