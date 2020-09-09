اختفاء كأس أمم أفريقيا؟.. أحمد حسن: لايوجد شيء اسمه النسخة الأصلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتقد لاعب المنتخب الوطني المُعتزل، أحمد حسن، إثارة الحديث عن اختفاء كأس أمم أفريقيا من مبنى اتحاد الكرة.

وقال حسن، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أوضة اللبس" بفضائية النهار:"لايوجد شيء اسمه النسخة الأصلية من كأس أمم أفريقيا بل يُصنع الاتحاد الأفريقي نسخة في إيطاليا وتكون مطلية بماء الذهب".

وأشار لاعب المنتخب المُعتزل، أن هناك أشياء سُرقت من اتحاد الكرة خلال الحريق الذي تعرض له خلال عام 2013 منها ما اُسترجع ولكن لايجد مبرراً لإعادة الحديث عن الآمر الآن:"يمكنك الحصول على نسخة بـ 2000 يورو وبالطبع القيمة ليست في المبلغ بل في التتويج".

وأتم حسن حديثه بالإشارة إلى أن الإعلامي أحمد شوبير، تواصل معه بعد الكشف عن تفاصيل اختفاء كأس أمم أفريقيا.