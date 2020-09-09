مسؤول بيراميدز السابق: لم نفكر في التحايل على الأهلي أو "كوبري أزارو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي السابق لبيراميدز، أنه جلب للأهلي أجانب مميزين عندما كان وكيل لاعبين، مشيرا إلى أن النادي الوليد لم يفكر في التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأحمر.

وقال العاصي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "جلبت للأهلي لاعبين أجانب مميزين بين عامي 2014 و2015، وهو ما لم يكن يحدث خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "سبق أن عرضت ماليك إيفونا على الأهلي بـ400 ألف دولار فقط، لكن النادي تعاقد معه بمليوني دولار".

وأكمل: "عرضت أحمد حجازي أيضًا على الأهلي، وكان علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها والنادي رفض لإصابة اللاعب، لكني نجحت في إقناعهم بالتعاقد معه بعد حديثه مع محمود طاهر رئيس الأهلي وقتها".

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وأكمل: "العرض الصيني لأزارو لم يكن (كوبري) للانتقال لبيراميدز، المستشار تركي آل الشيخ (مالك بيراميدز السابق) لا يفكر هكذا".

وأوضح وكيل أزارو السابق: "الأهلي وضع غرامات على أزارو تصل إلى 22 مليون دولار أثناء العرض الصيني".

وشدد: "العرض الرسمي الوحيد الذي قدمناه للحصول على لاعب من الأهلي كان بخصوص محمد الشناوي، وتم رفضه".

وكشف المدير التنفيذي السابق لبيراميدز: "لم نفكر في التحايل على الأهلي لعدم حصوله على الشرط الجزائي من صفقة عبدالله السعيد مع أهلي جدة عندما تعاقدنا معه، واللاعب مَن فسخ عقده مع النادي السعودي".

وأتم العاصي قائلا: "علاقتي بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مميزة، وعندما كنت أشغل منصب المدير التنفيذي بيراميدز كنت وكيلا لعلي معلول وأزارو، وقام الثنائي بالتجديد للأهلي دون مشاكل".