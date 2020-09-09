ألميريا: لا علاقة لنا ببيراميدز.. ولم نفكر في أي لاعب مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، حقيقة الدخول في مفاوضات مع اللاعبين المصريين.

وقال العاصي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد، عدم وجود علاقة بين ألميريا ونادي بيراميدز، وهو الذي كان يملكه تركي آل الشيخ، مالك النادي الإسباني حاليا.

وأضاف: "لم نتفاوض مع أي لاعب من الدوري المصري، بعض الوكلاء فقط قاموا بعرض لاعبين علينا، لكننا لم نبد أي رغبة في ذلك".

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ونفى العاصي ما تردد حول تفاوض النادي مع الثنائي الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، حال صعود الفريق للدرجة الأولى بالدوري الإسباني "لا ليجا".

وأوضح: "لا يوجد مفاوضات مع رمضان أو تريزيجيه نهائيا أو أي لاعب مصري بشكل عام، خاصة وأن الفريق ليس لديه إلا مقعدين فقط للاعبين الأجانب، وتركيزنا منصب على ضم لاعبين من أمريكا الجنوبية".

وأتم قائلا: "ألميريا يرغب في اختيار اللاعبين الأجانب بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا، وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين".