"سقوط عقار"..الخليج 365 يكشف.. كواليس توقف ودية البلدية والمنصورة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"تفاجئنا مرة واحدة بغبار كثيف فوق ملعبنا سبقه صوت شديد فهرع اللاعبون لغرف الملابس"، بهذه الكلمات بدأ مسؤول المركز الإعلامي بنادي بلدية المحلية، حسام نور، حديثه عما حدث خلال مباراتهم الودية أمام المنصورة على ملعبهم.

نادي بلدية المحلة، الذي يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، كان يخوض مباراة ودية عند الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء أمام نظيره البلدية صاحب المركز الرابع قبل 5 جولات من نهاية المسابقة التي سيتم استئنافها يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

نور، أوضح خلال حديثه لمصراوي، أن عقب مرور 10 دقائق من عمر المباراة التي استضافها ملعب بلدية المحلة سمع الحضور صوتاً قوياً أعقبه غبار شديد فوق الملعب أدى لدخول اللاعبين والجهاز الفني لغرف خلع الملابس لمدة 10 دقائق قبل أن يستأنف الحكم مصطفى القفاص، من منطقة الغربية المباراة مرة أخرى.

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مسؤول المكتب الإعلامي بنادي بلدية المحلة، أشار إلى أن المبنى الذي سقط على بعد 30 متر من ملعب ناديه؛ حيث لم يُسفر الحادث عن إصابة أي فرد من المتواجدين في المباراة أو خارجها؛ حيث كان العقار بلا سكان.

ويتبقى لنادي بلدية المحلة، الذي يقوده فنياً رمضان السيد، 5 مباريات بواقع اثنين على أرضه أمام مالية كفر الزيات وغزل المحلة وثلاث مباريات خارج أرضه أمام فاركو، الحمام ودكرنس.