أمير مرتضى عن اجتماع كاف: لم نفهم موقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، كواليس اجتماع مسؤولي الأندية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لمناقشة إمكانية تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مشيرا إلى أنه لم يفهم قرار الأهلي بالموافقة على التأجيل لانتشار فيروس كورونا بالمغرب.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" مساء الثلاثاء: "كان هناك اجتماع مع مسؤولي كاف في الساعة السادسة مساءً، وكُلفت من مجلس الإدارة بحضوره كممثل للزمالك بحضور مسؤولي الأندية الثمانية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية بجانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي".

وأضاف: "تمثَّل مضمون الاجتماع في خيارين، الأول ان نستكمل نصف النهائي والنهائي بنفس التواريخ والنظام الذي تم الاتفاق عليه من قبل، والثاني هو مقترح الجامعة المغربية لكرة القدم الذي كان يطالب بالتأجيل، وكان هناك تصميم على أن هذا المقترح من الجانب المغربي لأنهم الأكثر تضررا".

Advertisements

وأكمل: "وأعلنا كذلك رفضنا للتأجيل وسألنا عن الهدف من ذلك، لو كان بسبب فيروس كورونا فهناك عدة أندية في الدوري المصري لديها حالات إيجابية ونخوض المسابقة بشكل طبيعي، فسجلنا اعتراضنا وقلنا أننا لا نجد أي مبرر للاجتماع، خاصةً أنه لم تتم استشارتنا في التأجيل بالمرة الأولى".

وواصل: "بيراميدز تمسك أيضا بعدم التأجيل فيما وافقت الستة أندية أخرى، وفوجئنا من موقف الأهلي بالموافقة على التأجيل رغم موافقتهم على عودة الدوري، كان من مصلحة النادي أن يطالب بعدم التأجيل لاستغلال الحالة الفنية للوداد حاليا، كان موافقتهم مفاجأة بالنسبة لنا ولبيراميدز ولم نفهم القرار".

وأتم قائلا: "أستاذة حنان الزيني التي مثَّلت الأهلي خلال الاجتماع كانت تسأل كثيرا ولم تفهم المقترحات، ليست مختصة في شؤون كرة القدم لكن هذا ليس عيبا، والأمر تعطل حتى يشرح لها المسؤولين مضمون المقترحات وحصلت على وقت إلى حين استيعابه، كما طلبت مهلة 10 دقائق قبل إعلان القرار".