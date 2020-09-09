رئيس طنطا: أحمد سامي لم يبلغنا بقرار الاستقالة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، قيام أحمد سامي بترك الفريق دون ابلاغ مجلس الإدارة حتى الآن بهذا القرار، والدخول في مفاوضات مع نادي سموحة لتدريب الفريق السكندري.

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه أتم الاتفاق مع أحمد سامي لتولي الإدارة الفنية للفريق السكندري، بعد إعلان انفصاله عن نادي طنطا.

وقال عريبي في تصريحات لبرنامج " اوضة اللبس" عبر قناة النهار:" كنت حريص على التعامل بطريقة محترمة مع اي مدرب يتولى تدريب فريق طنطا، وحين اتى أحمد سامي تم تلبية كل احتيجاته".

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وأضاف، أن علم بدخول سامي في مفاوضات مع نادي سموحة من أحد الأفراد بمدينة الإسكندرية عقب مباراة الفريق امام الاتحاد.

وأوضح رئيس طنطا، أنه يتعجب من اختلاق الاعذار والمبررات من جانب أحمد سامي لترك الفريق بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه كان يجب على أحمد سامي "أدبيا" ابلاغه بالاستقالة.

وأتم تصريحاته:" لدي عتاب لفرج عامر لعدم ابلاغنا بالتعاقد مع أحمد سامي، والأخير لم يبلغنا بالاستقالة حتى الآن".

واعتذر سامي عن استكمال المهمة الفنية لنادي طنطا بعد 6 أيام فقط من توليه تدريب الفريق، خاض خلالها مباراتين أمام الاتحاد السكندري (تعادل 1-1) والإنتاج الحربي (خسر 3-0)، ليتولى تدريب سموحة.