محمد العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة

نفى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردد عن نية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك ألميريا العودة للاستثمار بأي نادي مصري.
وقال محمد العاصي في مداخلة هاتفيةببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، لا صحة لما تردد مؤخرا حول رغبتنا في الاستثمار بأي من الأندية المصرية خلال الفترة القادمة.
وتابع، هدفنا هو الصعود بألميريا للدوري الممتاز الإسباني في الموسم القادم بعدما كان الفريق قاب قوسين من تحقيق ذلك في الموسم المنقضي.
وكانت تقارير صحفية أشارت لرغبة المستشار تركي آل الشيخ شراء نادي مصر المقاصة عقب نهاية الموسم الجاري وتكرار تجربته مع بيراميدز.
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