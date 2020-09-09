محمد العاصي يكشف حقيقة شراء مصر المقاصة

نفى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ما تردد عن نية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك ألميريا العودة للاستثمار بأي نادي مصري.

وقال محمد العاصي في مداخلة هاتفية

ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، لا صحة لما تردد مؤخرا حول رغبتنا في الاستثمار بأي من الأندية المصرية خلال الفترة القادمة.

وتابع، هدفنا هو الصعود بألميريا للدوري الممتاز الإسباني في الموسم القادم بعدما كان الفريق قاب قوسين من تحقيق ذلك في الموسم المنقضي.

وكانت تقارير صحفية أشارت لرغبة المستشار تركي آل الشيخ شراء نادي مصر المقاصة عقب نهاية الموسم الجاري وتكرار تجربته مع بيراميدز.