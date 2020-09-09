محمد العاصي: تركي آل الشيخ راهن على تألق عبد الله السعيد أمام الأهلي

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، عن رفضه فكرة مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي.
وقال محمد العاصي، في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، فوجئت بقرار المستشار تركي آل الشيخ مالك بيراميدز في ذلك الوقتبضم عبد الله السعيد لصفوف الفريق والدفع به أمام الأهلي رغم وصوله مصر صباح يوم المباراة قادما من السعودية.
أبديت رفضي في ذلك الوقت مؤكدا أنه من الصعب على اللاعب خوض مباراة أمام فريقه السابق في أول يوم له مع بيراميدز ودونالحصول على راحة، إلا أنه أكد قدرة عبد الله السعيد على ذلك، مبديًا ثقته في تألقه.
وأضاف، حدث ما توقعه المستشار تركي آل الشيخ وسجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك فريقه السابق ليقود بيراميدز للفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف.
ونفى، المدير التنفيذي السابق بنادي بيراميدز التدخل لفسخ عبد الله السعيد عقده مع أهلي جدة السعودي قبل التوقيع لبيراميدز، وذلك للهروب من دفع قيمة الشرط الجزائي للأهلي المصري.
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