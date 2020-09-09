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محمد العاصي: تركي آل الشيخ راهن على تألق عبد الله السعيد أمام الأهلي

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كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، عن رفضه فكرة مشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز أمام الأهلي في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي. 

وقال محمد العاصي، في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، فوجئت بقرار المستشار تركي آل الشيخ مالك بيراميدز في ذلك الوقت

بضم عبد الله السعيد لصفوف الفريق والدفع به أمام الأهلي رغم وصوله مصر صباح يوم المباراة قادما من .

أبديت رفضي في ذلك الوقت مؤكدا أنه من الصعب على اللاعب خوض مباراة أمام فريقه السابق في أول يوم له مع بيراميدز ودون

الحصول على راحة، إلا أنه أكد قدرة عبد الله السعيد على ذلك، مبديًا ثقته في تألقه.

وأضاف، حدث ما توقعه المستشار تركي آل الشيخ وسجل عبد الله السعيد هدفًا في شباك فريقه السابق ليقود بيراميدز للفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ونفى، المدير التنفيذي السابق بنادي بيراميدز التدخل لفسخ عبد الله السعيد عقده مع أهلي جدة السعودي قبل التوقيع لبيراميدز، وذلك للهروب من دفع قيمة الشرط الجزائي للأهلي المصري.

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