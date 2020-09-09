محمد العاصي يكشف حقيقة تفاوض ألميريا مع رمضان صبحي وتريزيجيه

كشف محمد العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الاسباني، حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، للانضمام لصفوف الفريق الإسباني حال صعودهللدوري الممتاز.
قال العاصي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد مفاوضاتمع رمضان أو تريزيجيه نهائيا، خاصة وأن الفريق ليس لديه الا مقعدين فقط للاعبين الأجانب.
وتابع أن ألميريا يرغب في اختيارهم بعناية حتى يستفيد من بيعهم مستقبلا وهو سبب عدم تفكير النادي في التعاقد مع لاعبين مصريين.
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