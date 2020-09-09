الكاف يحدد موعد نصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على المواعيد الجديدة لنصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية. وأخطر الكاف مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بإقامة نصف نهائي الكونفيدرالية 19 أكتوبر، أما النهائي فيقام 26 من نفس الشهر في الرباط بالمغرب. أكتوبر، أما النهائي فيقام 26 من نفس الشهر في الرباط بالمغرب. تلقى اتحاد الكرة إخطارا شفويا من احمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، بتأجيل نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا. لكرة القدم الكاف، بتأجيل نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا. وأبلغ احمد احمد مسؤولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بحيث يقام الذهاب ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر، على أن يقام النهائي يوم ٦ نوفمبر.

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