المدير التنفيذي لنادي ألميريا: الدرجة الثانية في إسبانيا أقوى من دوريات بأوروبا

أكد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا أن الدرجة التانية في إسبانيا وإنجلترا أقوى من دوريات الممتاز من دول كتير في أوروبا.

وقال العاصي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" واجهت صعوبات في البداية

بإسبانيا بسبب عدم ايجادة اللغة الاسبانية بالإضافة أن الماريا كان ينافس على الهبوط في المواسم الماضية.

وتابع ان الماريا في البداية لم يعقد فترة اعداد بسبب التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق والمنافسة

على الصعود.

وأضاف أن حتى الاسبوع السادي الفريق كان يسير بشكل جيد وحقق نتائج مميزة مؤكدا أن خطة الإدارة كانت الصعود للممتاز بعد السنة الثالثة . وأتم أن الفريق كان يمتلك 19 لاعب تحت 24 سنة وكان معدل الاعمار قليل .. وهدفنا التأهل للدوري الممتاز في الموسم القادم بعدما كنا قريبين في الموسم الحالي.