أكد الاعلامي أحمد شوبير، أنه يجب معاقبة اللاعبين والمدربين الذين يتعمدوا الحصول على البطاقة الصفراء أو الحمراء بالإيقاف مباراة واحدة على الأقل وتغريمهم.
وأكد أحمد شوبير خلال برنامجه "ملعب oNtime" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن هناك اللاعبيين يتعمدونالحصول على إنذارات لحصول علي سجل نظيف بعد ذلك.
وضرب شوبير مثال بالمدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بعدما قرر الاتحاد الاروبي إيقافه بعد تعمده الحصول على إنذار في مباراةاياكس لتعمده الحصول علي انذار في دوري ابطال اوروبا، و ايضاً كارفخال تم معاقبته بالايقاف مباراتين بعد ذهاب دور ال ١٦ في بطولة دوري ابطال اوروبا.
وشدد شوبير انه يستنكر موقف امير مرتضي منصور و تصريحه حول تعمد فرجاني ساسي في الحصول علي الانذار الثالث قائلا ان هناك قوانين لابد اتباعها .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير: يجب معاقبة اللاعب الذي يتعمد الحصول على إنذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.