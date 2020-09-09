أحمد شوبير: يجب معاقبة اللاعب الذي يتعمد الحصول على إنذار

أكد الاعلامي أحمد شوبير، أنه يجب معاقبة اللاعبين والمدربين الذين يتعمدوا الحصول على البطاقة الصفراء أو الحمراء بالإيقاف مباراة واحدة على الأقل وتغريمهم.

وأكد أحمد شوبير خلال برنامجه "ملعب oNtime" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن هناك اللاعبيين يتعمدون

الحصول على إنذارات لحصول علي سجل نظيف بعد ذلك.

وضرب شوبير مثال بالمدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني بعدما قرر الاتحاد الاروبي إيقافه بعد تعمده الحصول على إنذار في مباراة

اياكس لتعمده الحصول علي انذار في دوري ابطال اوروبا، و ايضاً كارفخال تم معاقبته بالايقاف مباراتين بعد ذهاب دور ال ١٦ في بطولة دوري ابطال اوروبا.

وشدد شوبير انه يستنكر موقف امير مرتضي منصور و تصريحه حول تعمد فرجاني ساسي في الحصول علي الانذار الثالث قائلا ان هناك قوانين لابد اتباعها .