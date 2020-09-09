مكتشف أحمد حسن: "كان يجيد اللعب في مركز المهاجم"

أكد محمود عبد الملك مدرب نادي مغاغة السابق ومكتشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أن اللاعب كان يجيد في مركز رأس الحربة.

وقال محمود عبد الملك في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي

يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أحمد حسن وهو صغير كان بيلعب فرود، وكان بياخد ضربات جزاء كتير زي الكابتن فاروق جعفر".

أضاف: "أحمد حسن وهو ناشئ كان بيلعب في مستويات أكبر منه بـ4 سنين وكان بيتفوَّق علي كل زمايله وبيشيل فريقه في أصعب الظروف، وأهم ما كان يُميِّزه دائماً الطموح".

وختم حديثه قائلا:"بيعنا أحمد حسن لـ أسوان في بداية مسيرته بـ12.5 ألف جنيه وكان وقتها هذا الرقم كبير".