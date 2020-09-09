أحمد حسن: اللجنة الخماسية تستشير هاني أبوريدة

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري تقوم باستشارة المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات. وقال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "المسؤولون في مصر يستشيرون المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات". الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "المسؤولون في مصر يستشيرون المهندس هاني أبوريدة في معظم الملفات". وأضاف: "اللجنة الخماسية في عملها بالوقت الحالي تستشير هاني أبوريدة في كثير من الملفات". بالوقت الحالي تستشير هاني أبوريدة في كثير من الملفات". وختم حديثه قائلا: "وفي الأزمة الأخيرة باختفاء الدروع والكؤوس اللجنة الخماسية قامت بالحصول على رأي هاني أبوريدة". وكانت وزارة الشباب والرياضة قامت بإرسال لجنة للتحقيق في اختفاء بعض الكؤوس والدروع من مقر اتحاد الكرة المصري.

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