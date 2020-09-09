أحمد حسن: ندمت على عملي كمدير للمنتخب

أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني الأسبق أنه ندم على تولي منصب مدير المنتخب المصري مع شوقي غريب مدرب الفراعنة الأسبق. وقال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لو عاد بي الزمن لما قَبِلت العمل كمديراً للمنتخب في فترة الكابتن شوقي غريب مع كامل احترامي للجميع". برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لو عاد بي الزمن لما قَبِلت العمل كمديراً للمنتخب في فترة الكابتن شوقي غريب مع كامل احترامي للجميع". أضاف: "قرار عملي كمدير للمنتخب بعد الاعتزال خطأ ندمت عليه، وأُفضِّل الجوانب الفنية عن الإدارية". وختم حديثه قائلا: "أفضل دائما العمل الفني وليس الإداري وهذه شخصيتي".

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