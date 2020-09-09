أخبار الزمالك | كارتيرون يدرس عودة “روقا” بسبب مماطلة بيراميدز

يدرس المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون”، إمكانية عودة محمد أشرف “روقا” خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد نهاية إعارته مع فريق طلائع الجيش، التى تنتهى مع ختام بطولة الدوري المصري.

ويجد مسئولو نادي الزمالك صعوبة في إبرام صفقة التعاقد مع نبيل عماد “دونجا” من بيراميدز، والذي يماطل في حسم الأمر، ويرفض الرد بشكل نهائي على العرض الذي تقدم مرتضى منصور في وقت سابق.

وأبلغت إدارة بيراميدز، رئيس الزمالك “مرتضى منصور“، بأنها لن تستطيع البت في أي عروض لبيع دونجا أو أي لاعب آخر، إلا بعد ختام مشاركة الفريق بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، علاوة على أن مسئولو الفريق لا يرغبون في التفريط بالقوام الأساسي لرغبتهم في المنافسة بشكل قوي على كل البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ووضع مسئولي الزمالك، محمد أشرف “روقا”، كبديل محتمل حال فشل صفقة نبيل دونجا، لاسيمًا بأن الفريق يحتاج فقط للاعب بديل في مركز محور الارتكاز الدفاعي مع طارق حامد.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يدرس أيضًا إمكانية ضم لاعب آخر في مركز الارتكاز، وهو إسلام صالح الذي ينشط في فريق إف سي مصر، لكن اللاعب لم ينال استحسان الجهاز الفني للفريق.

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