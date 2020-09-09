هل تقدم برشلونة بعرض لليون من أجل ديباي؟ أولاس يُجيب!

نفى رئيس نادي ليون الفرنسي، جان ميشيل أولاس تواصل إدارة ناديه مع نظيرتها في برشلونة الإسباني بشأن انتقال ممفيس ديباي إلى البلوجرانا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وارتبط النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وسط اهتمامات من جانب المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، رونالد كومان بضم مواطنه إلى صفوف البرسا.
وبحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن أولاس نفى حدوث أية مفاوضات مع برشلونة، ولم يتلقى أي عروض من النادي الإسباني بشأن ممفيس ديباي حتى الآن.
كما أكد أولاس على استمرار ديباي بصفوف الفريق، مشيرًا إلى أن برشلونة لم يوضح موقفه من اللاعب بشكل نهائي بعد.
وأثارت تصريحات رئيس ليون التساؤلات عما إذا كانت تعني رفض التفاوض بشكل نهائي، أم أنها جزء من استراتيجية النادي الفرنسي لرفع سعر ديباي.
وكان قد أكد ديباي في وقت سابق على اهتمام برشلونة بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
يذكر أن ديباي رفض تجديد عقده مع ليون، حيث يتبقى في عقده عامًا واحدًا فقط مع النادي الفرنسي.
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