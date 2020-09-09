الميركاتو الصيفي | الوداد يقترب من استعادة أيوب سكومة

اقترب نادي الوداد البيضاوي من استعادة لاعبه السابق “أيوب سكومة”، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده الحالي مع نادي الفتح الرباطي.

وكشفت تقارير مغربية بأن أيوب سكومة ضمن صفقات الوداد المتوقع حدوثها في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث دخلت الإدارة بقيادة سعيد الناصيري في مفاوضات جادة مع سكومة للعودة إلى الفريق خلال الموسم المقبل، لاسيما بعد موافقة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو على ضمه.

وأوضح نفس المصدر أن أيوب سكومة صاحب الـ32 عامًا، رفض تجديد عقده مع نادي الفتح الرباطي رغم المفاوضات القوية من جانب إدارة النادي لتمديد عقده، حيث يرغب في العودة بشكل رسمي لصفوف الوداد خلال الميركاتو الصيفي.

واقترحت إدارة الفتح الرباطى مجموعة من العروض على أيوب سكومة، من أجل تمديد عقده لموسمين جديدين، بعدما بات واحدًا من أهم لاعبي الدوري المغربي، غير أن هذا الأخير ماطل في الرد على مقترح إدارة الفتح.

وأصر سكومة على العودة لنادي الوداد حيث تربطه علاقة مميزة بجماهير الفريق، كما أن هناك ضغوطات كبيرة على إدارة الوداد للتعاقد معه.

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