أخبار الزمالك | كارتيرون يرد على العروض الفرنسية للرحيل

كشف مصدر مقرب من المدير للنادي الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون“، عن رفضه فكرة الرحيل عن تدريب الفريق الأبيض، بعد تلقيه عدة عروض مغرية من جانب أندية فرنسية، بالإضافة إلى عرض آخر من نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، بأن كارتيرون رفض عروضا من ناديين فرنسيين، علاوة على رفضه عرضا آخر من نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تواصل معه عبر بعض الوسطاء خلال اليومين الماضيين.

وأضاف، بأن كارتيرون يرغب في البقاء داخل الزمالك، ويسعى للحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، ثم الفوز على الأهلي وحصد البطولة الثانية وهي السوبر المحلي.

وتابع المصدر، بأن كارتيرون يشعر براحة كبيرة داخل نادي الزمالك، ولديه مشروع رياضي يرغب في تنفيذه داخل النادي، كما أنه يحظى بثقة كبيرة من اللاعبين ومجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، ويرتبط بعلاقة قوية بـالمشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور.

ووعدت إدارة نادي الزمالك، الفرنسي كارتيرون، بدعم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى أن المدرب أكد لهم استمرار تجربته بالدفع باللاعبين الناشئين، بعدما ظهر عدة أسماء مميزة مثل حسام أشرف وأسامة فيصل.

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