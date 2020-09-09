الميركاتو الصيفي : الرحالة ريكاردو كواريزما يحط الرحال في الدوري البرتغالي

وقع الجناح الدولي البرتغالي “ريكاردو كواريزما” لنادي فيتوريا جيماريش الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز بعد سنوات من الممارسة في مختلف الدوريات الأوروبية.

وأعلن النادي البرتغالي التوقيع مع كواريزما عبر بيان رسمي جاء فيه : “تعلن إدارة فيتوريا جيماريش عن توقيع الدولي البرتغالي ريكاردو كواريزما وبعقد يمتد لمدة موسمين مع النادي والذي يمكن تمديده لعام إضافي”.

وأضاف البيان : “وكان مسار الجناح البرتغالي غني بالإنجازات والأهداف، ولديه ماض كروي يتحدث عن نفسه. الآن هو في فيتوريا. وسيكون أحد التعزيزات لفريق جيماريش لهذا الموسم”.

ويعتبر كواريزما أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرتغالية، ولديه مسيرة مليئة بالألقاب، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي عام 2016 في فرنسا.

وحقق ريكاردو كواريزما لقب دوري أبطال أوروبا عام 2010 مع إنتر ميلانو تحت قيادة مواطنه جوزيه مورينيو رفقة الفريق الذي حقق الثلاثية موسم 2009/2010.

وبحوزة صاحب الـ 36 سنة أيضاً كأس الانتركونتيننتال وأربعة بطولات للدوري البرتغالي وثلاثة كؤوس سوبر ولقبين في كأس البرتغال والدوري الايطالي مرتين مع انتر ميلانو. ولقبين في الدوري التركي رفقة بيشكتاش.

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من هو ريكاردو كواريزيما ؟!

بدأ ريكاردو كواريزما مشواره الكروي الاحترافي مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي عام 2001 قبل أن يخطو خطوة كبيرة في مساره حيث وقع خلال الميركاتو الصيفي 2003 لنادي برشلونة مقابل 6.5 ملايين يورو إلا أن التجربة لم تكلل بالنجاح لينتقل إلى بورتو البرتغالي صيف 2004 مقابل نفس المبلغ تقريباً.

وأكتشف ريكاردو كواريزما نفسه من جديد مع بورتو حيث قدم عروض قوية وحقق عدة ألقاب، قبل أن يحزم حقائبه من جديد والوجهة إيطاليا حيث تعاقد مع إنتر ميلانو في الميركاتو الصيفي 2008 مقابل 24.5 مليون يورو.

ومرة أخرى لم ينجح كواريزما نفس النجاح الذي حققه مع بورتو ليقوم النادي الايطالي بإعارته لتشيلسي في شتوية 2009 أين قضى نصف موسم فقط ليعود إلى النيراتزوري.

في الميركاتو الصيفي 2010 غير كواريزما الوجهة نحو الدوري التركي ووقع مع نادي بيشكتاش مقابل 7 ملايين يورو حيث لعب لثلاث سنوات.

وبعد نهاية عقده صيف 2013 وقع كواريزما في صفقة إنتقال حر للنادي الأهلي الإماراتي حيث قضى فترة قصيرة قبل العودة إلى بورتو ومن ثم التوقيع لبيشكتاش مجدداً في الميركاتو الصيفي 2015 ليستمر معهم لغاية الميركاتو الصيفي 2019 حيث انتقل لنادي تركي آخر هو قاسم باشا ليقضى معه الموسم المنصرف.

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