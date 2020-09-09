الميركاتو الصيفي | بعد أخطاء كيبا المتكررة.. تشيلسي يقترب من ضم حارس رين

كشفت صحيفة ذا أثلتيك عن اقتراب نادي تشيلسي من إتمام صفقة التعاقد مع حارس مرمى رين الفرنسي، إدوارد ميندي، ليكون بديلا للحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت الصحيفة أن تشيلسي بقيادة مدربه الإنجليزي مازال يبحث عن بديل لصفقته القياسية كيبا، وسيكون ميندي صاحب ال28 عاما هو الأقرب، حيث يعاني الفريق اللندني من أزمة على صعيد الركلات الثابتة والكرات العرضية، وكثرت أخطاء الحارس الإسباني كيبا خلال الموسم الماضي خاصة، بعد انضمامه لتشيلسي بصفقة قياسية.

وأكدت الصحيفة أن البلوز يخوضون مفاوضات جادة مع رين بعد رفض عرض قيمته 14 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، وكان تشيلسي مرتبطًا بضم حراس آخرين مثل حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، وحاري بيرنلي نيك بوب، وحارس أياكس أندريه أونانا، لكن ميندي يعد الخيار الأقرب حتى الآن.

إذا فشلوا في التوقيع مع ميندي، فقد يختار لامبارد بدلاً من ذلك تصعيد نجم الأكاديمية ناثان باكستر إلى الفريق الأول، ومازال يحاول تشيلسي بنشاط العثور على مشترٍ لكيبا، الذي لا يزال أمامه أربع سنوات بعقد قيمته 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، رغم حرص كيبا على البقاء في صفوف الفريق الإنجليزي.

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ويقود حارس مرمى تشيلسي التاريخي بيتر تشيك – المدير التقني للنادي – المحادثات مع فريق رين لضم ميندي، مع إيمان لامبارد بأن كيبا قد يقدم مستوى أفضل في الموسم المقبل.

و قال تشيك: “سيتم إضافة صفقات للفريق ، ربما حتى في حراسة المرمى ، وهذا ما تتم مناقشته الآن، لكن لا أحد يتخلى عن كيبا ونأمل جميعًا أن يكون له مستقبل عظيم”.

في غضون ذلك، لا يزال لاعب الوسط الدفاعي لفريق وست هام، الإنجليزي ديكلان رايس هدفًا لمدرب تشيلسي فرانك لامبارد، ويراقب تشيلسي أيضا لاعب ليل، بوبكاري سوماري صاحب ال21 عاما، حيث يستعد الفريق الفرنسي لبيعه بالسعر المناسب، بعد رحيل جابرييل ماجالهيس إلى أرسنال وفيكتور أوسيمين إلى نابولي.

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