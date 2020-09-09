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رونالدو يقود البرتغال للصدارة ومواجهة إنجلترا والدنمارك تنتهي بالتعادل

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قاد نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغال للفوز على السويد في عقر دارها على ملعب "فريندز أرينا" في سولنا، بتسجيله هدفي اللقاء 2-0. 


ورفع رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات غلته التهديفية إلى 101 هدف في 165 مباراة، ليدخل النادي المغلق للاعبين الذين وصلوا إلى عتبة المئة هدف.

وشكل رونالدو محور وحدث الشوط الأول، بداية بعد تسديدة إثر ركنية من برونو فرنانديش، أبعدها روبن أولسن عن خط المرمى (26)، ليعود "سي آر 7" ويتألق مجدداً بعد تمريرة في العمق من جواو كانسيلو، فتخلص من بونتوس يانسون وسدد من داخل المنطقة، إلا أنّ الكلمة النهائية كانت للمرة الثانية للحارس أولسن  (39). 
 

 غير أن مهاجم يوفنتوس كان على الموعد فدخل التاريخ من بابه الواسع بتسجيله هدفه الـ 100 من ركلة حرة مباشرة من 25 متراً تسبب بها غوستاف سفنسن بخطأ على جواو موتينيو فطرده الحكم لحصوله على بطاقة صفراء هي الثانية له. 


وإنبرى رونالدو للركلة فسددها بقدمه اليمنى ساحرة من 25 متراً على يسار الحارس أولسن، (45). 

  

وتابع الضيف ضغوطاته في الشوط الثاني، وكاد فرناديش أن يزيد غلة فريقه إلا أنّ العارضة وقفت بالمرصاد لتسديدته بعد تمريرة عرضية من غيريرو (60).

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ولم يتأخر رونالدو في تسجيل هدفه الثاني في الأمسية بعد تمريرة من مهاجم أتلتكيو مدريد جواو فيليكس، حولها إلى تسديدة لولبية مفاجئة بقدمه اليمنى لتستقر في الشباك (72) .

وغاب نجم يوفنتوس الإيطالي عن المباراة الأولى التي أكرمت فيها البرتغال وفادة ضيفتها كرواتيا 4-1، بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى.

وتصدرت البرتغال مجموعتها الثالثة بفارق الأهداف عن فرنسا وبرصيد ست نقاط لكل فريق.

وفي مباراة أخرى حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الدنمارك وإنجلترا، التي احتضنها ملعب باركن ستاديون، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وبتلك النتيجة، رفعت إنجلترا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف بلجيكا المتصدرة، بينما حصدت الدنمارك نقطتها الأولى لتتواجد في المركز الثالث. 
 

المصدر: وكالات 

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