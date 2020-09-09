رياضة | ريال مدريد يسعى للتخلص من ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى للتخلص من ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مصير الثنائي ماريانو دياز وجاريث بيل مع نادي ريال مدريد الإسباني غامضًا حتي الآن، ولم يتحدد مصير اللاعبين من الاستمرار مع الملكي من عدمه في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني استقرت على الإبقاء على جاريث بيل وماريانو دياز ضمن صفوف النادي الملكي في الموسم الجديد حال عدم تلقيهم عروضًا مناسبة بنفس رواتبهم الحالية أو أعلي منها.

Advertisements

ويسعي مسئولو النادي الملكي للتخلص من الثنائي ماريانو وجاريث بيل بسبب ابتعادهم عن الحسابات الفنية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في الفترة المقبلة، ولكن ترغب الإدارة أيضًا في تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم.

ولم تصل أي عروض رسمية لنادي ريال مدريد للتعاقد مع ماريانو دياز وجاريث بيل في الفترة الحالية مما يقربهم من البقاء مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي ريال مدريد نجح مؤخرا في إعارة داني سيبايوس وابراهيم دياز الى آرسنال وميلان على الترتيب، بينما تمكن النادي من بيع جيمس رودريجيز الى إيفرتون، ويريد التخلص من بورخا مايورال وسيرجيو ريجليون ايضا.