رياضة | مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجمي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجمي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة سارة للجماهير البيضاء بخصوص تجديد عقدي ثنائي الفريق الأبيض يوسف إبراهيم أوباما، والتونسي فرجاني ساسي في الفترة المقبلة والتي تنتهي عقودهما نهاية الموسم المقبل.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النادي أنه سيتم حسم تجديد عقدي أوباما وفرجاني ساسي بشكل رسمي عقب مباراة الفريق ضد سموحة يوم الخميس المقبل بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أنه عقد جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الماضية وتم الاتفاق على تجديد عقدهما بشكل رسمي عقب لقاء سموحة.

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وأوضح مرتضى منصور أنه نجح مؤخرًا في التجديد لجميع عناصر الفريق الأبيض وعلى رأسهم محمود علاء ومحمد عبد الغني ويتبقي تجديد عقد الثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما، في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي وفرض الاستقرار الفني على الفريق.

من ناحية أخري أكد مرتضى منصور أنه يبذل جهودا كبيرة للحصول على الموافقات اللازمة لسفر أسرتي فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لاعب الفريق الجديد لمصر.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 68 نقطة.