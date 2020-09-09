اخبار الرياضه

رياضة | نجم الأهلي السابق: تأجيل نصف نهائي أفريقيا فى صالح الأندية المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: تأجيل نصف نهائي أفريقيا فى صالح الأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون فى صالح الأندية المصرية.

 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد الأفريقي سوف يتخذ القرار النهائي يوم الخميس، والرجاء والوداد والأهلي وافقوا على التأجيل بينما رفض نادي الزمالك ذلك".

Advertisements

 

وأضاف: "من وجهة نظري قرار التأجيل سيكون فى صالح الأندية المصرية، بسبب استعادة المصابين مرة أخري سواء لناديي الأهلي أو الزمالك".

 

ويذكر أن النادى الأهلى من المقرر أن يواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا