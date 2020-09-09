رياضة | الأندية الأوروبية تسعي لاستمرار قاعدة التبديلات الـ5

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأندية الأوروبية تسعي لاستمرار قاعدة التبديلات الـ5 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، في استمرار قاعدة التبديلات الخمس خلال مباريات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في موسم 2020/ 2021، آسوة بما حدث في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال اندريا انييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية خلال الجمعية العمومية الافتراضية لإيكا اليوم الثلاثاء أن الرابطة ترغب في طرح هذه المسألة على أجندة اللجنة التنفيذية لليويفا يوم 24 سبتمبر الجاري.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة في الموسم الماضي لمساعدة الفرق على تفادي الإنهاك خلال الأجندة المزدحمة بالمباريات عقب استئناف النشاط الكروي بعد توقفه لعدة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا، مع إمكانية استمرار تطبيق القاعدة في الموسم المقبل.

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ومن المقرر أن تستخدم الدوريات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قاعدة التبديلات الخمسة في ظل ازدحام أجندة المباريات وصولا إلى فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

وعاد يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الثلاثة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد، وكذلك في دوري الأمم الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا.

وانييلي نفسه الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا أكد أنه ينبغي تمديد العمل بالقاعدة من قبل الاتحاد الأوروبي لأحداث اتساق في كرة القدم الأوروبية وحماية صحة اللاعبين.