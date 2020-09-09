رياضة | بلدية المحلة يهزم المنصورة وديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يهزم المنصورة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم ببلدية المحلة، الفوز، على نظيره، فريق المنصورة، بهدف نظيف، في المواجهة الودية، التي أقيمت، ضمن استعدادات الفريقان لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

جاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق اللاعب الإفريقي بابا ديوب، وسبق للبلدية التعادل مؤخرا مع الداخلية بدون أهداف، والفوز على مركز شباب دمياط، بهدفين نظيفين.

وفي المقابل، تغلب المنصورة، مؤخرا على فريق ميت غمر 9-2، كما تعادل مع بيلا 2-2، وحقق الفوز على الزرقا 3-2.