رياضة | دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا تقسو على أيسلندا بالخمسة.. وإنجلترا تتعادل مع الدنمارك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا تقسو على أيسلندا بالخمسة.. وإنجلترا تتعادل مع الدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن منتخب بلجيكا من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره الآيسلندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدم منتخب أيسلندا بهدف سجله هولمار أورن إيجولفسون في الدقيقة 11، ثم سجل المنتخب الدنماركي خمسة أهداف عن طريق أكسيل فيتسيل في الدقيقة 13 وميشي بتشواي (هدفين) في الدقيقتين 17 و70 ودرايس ميرتنز في الدقيقة 51 وجيريمي دوكو في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب الأيسلندي بلا رصيد في قاع الترتيب.

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وفي المباراة الثانية ، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخبين الدنماركي وضيفه الإنجليزي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما حصد المنتخب الدنماركي أول نقطة له في المركز الثالث.