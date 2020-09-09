رياضة | الأوليمبي يفوز على دمنهور وديا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يفوز على دمنهور وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، على نظيره، فريق دمنهور، بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق مدافع الفريق البحراوي في مرماه.



وسبق للأوليمبي، الفوز على كابيتال إف سي، وديلفي، والرجاء، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة من فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.