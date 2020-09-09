رياضة | أندية الدوري الإنجليزي توافق على بث مباريات البريميرليج داخل إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أندية الدوري الإنجليزي توافق على بث مباريات البريميرليج داخل إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على إذاعة كل المباريات التي ستقام في شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات البريميرليج، تلفزيونيًا على الهواء في بريطانيا.

وينطلق الموسم الجديد يوم السبت، بثماني مباريات في الأسبوع الأول واتفقت الأندية ع لى البث عبر شبكات سكاي سبورتس وبي.تي سبورت وأمازون برايم فيديو وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وستلعب كل المباريات دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وينطلق الموسم الجديد بزيارة آرسنال إلى فولهام الصاعد للأضواء بينما يستضيف حامل اللقب ليفربول فريق ليدز يونايتد بطل الدرجة الثانية في الموسم الماضي.