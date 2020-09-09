رياضة | الظهور الأول لـ"رمضان صبحي" مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الظهور الأول لـ"رمضان صبحي" مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رمضان صبحي اللاعب الجديد في صفوف نادي بيراميدز على حضور مران فريق الكرة اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي. ويأتي حضور رمضان بعد إعلان انضمامه للنادي لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل في مؤتمر صحفي ضخم. ورحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي برمضان صبحي وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ولاعبو فريق الكرة وهنأوه على الانضمام لصفوف الفريق. ويستعد بيراميدز لملاقاة المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس باستاد برج العرب في الجولة ٢٦ للدوري الممتاز.

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