الامارات | رسمياً.. النصر السعودي يضمّ أفضل لاعب في الأرجنتين

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. النصر السعودي يضمّ أفضل لاعب في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر وصيف بطل الدوري السعودي تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني، غونزالو مارتينيز، والمدافع الكوري الجنوبي كيم غين سو. وقال النصر: «وقّع رئيس النادي، صفوان السويكت، مع الدولي كيم غين سو، وذلك بعقد يمتد لسنتين»، مضيفاً: «وقّعت إدارة النادي عقداً مع النجم الدولي الأرجنتيني غونزالو مارتينيز لمدة أربع سنوات».
ونال مارتينيز، عام 2018، جائزة لاعب العام في الأرجنتين وأفضل لاعب في أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى أفضل لاعب في ليبرتادوريس.
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