الامارات | منتخب بلجيكا يخضع لفحص «كورونا» لثالث مرة في 8 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بلجيكا يخضع لفحص «كورونا» لثالث مرة في 8 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر المنتخب البلجيكي لكرة القدم، بأكمله، بما في ذلك الجهاز الفني، إلى الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد، أمس، بعد إصابة مدافعه براندون ميخيلي، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وبحسب ما كشف متحدث باسم الاتحاد، لوكالة «فرانس برس»، فإن هذا الفحص العام، وهو الثالث في 8 أيام منذ الأول من سبتمبر، لن يحل دون إقامة مباراة بلجيكا ضد آيسلندا في بروكسل، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد البلجيكي، في بيان، إنه «بعد الاختبار الإيجابي بـ(كوفيد-19)، للاعب نادي بروغ براندون ميخيلي، سيخضع جميع الشياطين الحمر (لقب المنتخب البلجيكي) والطواقم لاختبار جديد اليوم (الثلاثاء)»، مضيفاً «بهذه الطريقة، سيتم احترام بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، والاتحاد البلجيكي لكرة القدم». وجاءت نتيجة فحص ابن الـ27 عاماً إيجابية، الأحد، غداة المباراة التي فازت بها بلجيكا على الدنمارك 2-صفر، في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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