الامارات | «ثلاثية» لدبا الحصن في مرمى العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثلاثية» لدبا الحصن في مرمى العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الحصن على مضيفه العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ودياً، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين لموسم الدرجة الأولى. وسجل لدبا المقيم العماني، محمد المربوعي، (هدفان)، ومحمد الدغيمي، وللعروبة الفرنسي الجنسية المغربي الأصل ساخي فاتري.

ووصف رئيس لجنة الاحتراف لدبا الحصن، محمد الظهوري، المباراة بالتجربة الفنية المهمة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون ظهروا بشكل يتناسب وتعليمات الجهاز الفني، وتسعدنا استعادة اللاعب العماني المربوعي لمستواه الفني».

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