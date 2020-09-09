الامارات | أحمد بن محمد يحث الاتحادات على وضع مبادرات لتهيئة بيئة مثالية أمام الرياضيين

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يحث الاتحادات على وضع مبادرات لتهيئة بيئة مثالية أمام الرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على أهمية إعداد خطط وبرامج مدروسة للفترة المقبلة من قبل كل الاتحادات الرياضية التي تحمل مسؤولية تمثيل الوطن في أكبر المحافل على المستويات كافة، واستثمار الفرصة المتاحة بتوافر عامل الوقت خلال المرحلة الحالية، نتيجة تأجيل أبرز الأحداث والاستحقاقات الرياضية في مضاعفة الجهود والاستعداد الفني والبدني على أفضل نحو ممكن، ومن ثم ترجمة تلك الجهود إلى نتائج وأرقام مشرفة تليق بسمعة ومكانة رياضة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبحضور النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس المكتب التنفيذي حميد القطامي، والأمين العام للجنة محمد بن سليم، إلى جانب ممثلي الاتحادات الرياضية الذين حضروا الاجتماع من مواقعهم.

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، حرص الاتحادات الرياضية كافة على ابتكار آليات جديدة تخدم مصلحة الرياضيين سواء من النواحي التدريبية أو الفنية والبدنية، لمواكبة المستجدات المتتالية على الحركة الرياضية بأكملها، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة أبنائنا وبناتنا في مختلف الرياضات.

ووجّه سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الانتهاء من وضع التصورات اللازمة لتنفيذ المبادرات والأفكار الكفيلة بتهيئة البيئة المثالية أمام الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على نشر ثقافة ممارسة الرياضة والحركة الأولمبية بصفة عامة بين أفراد المجتمع، بما يعكس مبادئ التسامح والمودة والسلام والإخاء المتأصلة في دولة الإمارات.

كما وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية على تأجيل انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وتمديد فترة عمل المجلس الحالي إلى ما بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل.

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كما قررت الجمعية العمومية تفويض سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتعديل الميثاق الأولمبي واعتماده بعد الانتهاء من تعديله.

أحمد بن محمد أكد على أهمية:

• إعداد خطط وبرامج مدروسة من قِبل كل الاتحادات الرياضية التي تحمل مسؤولية تمثيل الوطن.

• الاستعداد الفني والبدني على أفضل نحو ممكن، وترجمة الجهود إلى نتائج وأرقام مشرفة.

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