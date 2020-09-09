الامارات | كومان لميسي: لا أريد في برشلونة إلا «اللاعب الملتزم»

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان لميسي: لا أريد في برشلونة إلا «اللاعب الملتزم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكل اللقاء الأول بين نجم وقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، ومدربه الهولندي رونالد كومان، في تدريبات الفريق، أول من أمس، مادة دسمة لوسائل الإعلام، خصوصاً أنها المواجهة الأولى بين المدرب الجديد، وأبرز لاعب في الفريق، منذ اللقاء السابق حينما قرر ميسي الرحيل عن الفريق.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، المقربة من النادي، إن أولى الكلمات التي قالها كومان لميسي، خلال حوار قصير دار بينهما، أنه «يريد فقط اللاعب الملتزم بالكامل في برشلونة». وقالت إن كومان أبدى سعادته بعودة ميسي واستمراره مع الفريق، لكنه شدد للاعب على أنه «لن يحظى بمعاملة خاصة دون زملائه، وأن ما يهمه في الفريق هو الانضباط التام».

في المقابل، أكد ميسي أنه سيعطي كل ما عنده للفريق، وسيسعى لجعل برشلونة الأفضل في أوروبا. يذكر أن كومان سبق والتقى ميسي بعيد تعيينه مدرباً جديداً، ووقتها قطع ميسي إجازته، والتقى معه، لكن الحوار القصير انتهى بأزمة، خصوصاً بعد أن وجه كومان كلمات قاسية إلى ميسي، وقال له وقتها: «عليك أن تنسى الامتيازات، التي كنت تحصل عليها من قبل».

وبدا كومان قاسياً في معاملة ميسي، فكان أحد الأسباب التي جعلت النجم الأرجنتيني أياماً، بعد ذلك، يرسل «فاكس» إلى إدارة برشلونة يؤكد فيه رغبته بالرحيل، قبل أن يغير رأيه، الجمعة الماضية، ويقرر البقاء على الأقل لموسم إضافي.

وكان ميسي أول من وصل إلى تدريبات برشلونة في يومه الأول منذ عودته، وتدرب بشكل منفرد برفقة البرازيلي كوتينيو. وقبل التدريب جلس، بحسب الصحيفة، لإجراء حوار قصير مع كومان، أكد فيه المدرب الهولندي سلطته كالمسؤول الأول عن الأمور الفنية. ويسعى كومان إلى السيطرة على غرفة الملاعب، وتحجيم قوة النجوم في الفريق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وكذلك جيرارد.

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في جانب آخر، لايزال كومان يفاضل بين اسمين، لتعويض رحيل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، حيث يطارد مواطنه ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، كما تؤكد وسائل إعلام إسبانية أنه يرغب كذلك في التوقيع للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنترميلان الإيطالي.

وكان ديباي قد قال، في تصريح صحافي خلال مشاركته مع هولندا، أول من أمس، في دوري الأمم: «لا شيء حصل حتى الآن، وإنه ينتظر ليرى إلى ما ستؤول الأمور».

في المقابل، نفى المدير الرياضي لإنتر ميلان، الأرجنتيني زانيتي، أن يكون برشلونة تقدم بطلب رسمي للتعاقد مع لاوتارو، وقال إن كل ما يدور هي أحاديث إعلامية فقط. وتواجه برشلونة عقبة مهمة في التعاقد مع أحد المهاجمين، وهو أن سعرهما لن يقل عن 100 أو 80 مليون يورو، وقد يعمد بحسب «موندو ديبورتيفو» إلى إضافة لاعب إلى الصفقة، والأمر يتعلق بالمدافع الفرنسي أومتيتي. وتقول إن إدارة النادي تمارس ضغوطاً على اللاعب منذ أيام، من أجل دفعه إلى الرحيل، وتضمينه في صفقة التعاقد، سواء مع ديباي أو لاوتارو.

• كومان أكد أن ميسي لن يحظى بمعاملة خاصة دون زملائه.. و«البرغوث» تعهد بتقديم كل ما عنده إلى الفريق.

• برشلونة لايزال يفاضل بين الهولندي ديباي والأرجنتيني لاوتارو، لتعويض لويس سواريز.

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