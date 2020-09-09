الامارات | الاتحاد العربي للغولف يختتم دورة حكام المستوى الثاني بمشاركة 55 دارساً

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للغولف يختتم دورة حكام المستوى الثاني بمشاركة 55 دارساً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم الاتحاد العربي للغولف، أول من أمس، دورة دراسات المستوى الثاني لحكام اللعبة العرب، التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري، بالمجان، وبنظام الاتصال المرئي (عن بُعد)، وشهدت مشاركة 55 دارساً، وحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي رئيس الاتحاد الأردني، المحاضر الدولي هاني العبداللات، والمانحة لشهادة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي، عادل الزرعوني، أن الدورة تأتي استكمالاً لخطط الاتحاد الهادفة إلى الارتقاء باللعبة في كل المناحي، خصوصاً أنها جاءت بعد أقل من شهر على اختتام دورة دراسات المستوى الأول.

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وقال الزرعوني في تصريحات صحافية: «حرص الاتحاد العربي، رغم الظروف الراهنة، على مواصلة خططه الاستراتيجية، من خلال استكماله، على مدار الشهرين الماضي والجاري، لدورتين خصصتا للطواقم التحكيمية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الدراسين، بجانب التعاون المثمر من كل أعضاء الاتحاد العربي».

وأوضح: «أقيمت الدورات بالتعاون مع مجلس إدارة الجامعة التونسية للغولف، التي تولت تقديم كل الخدمات اللوجستية، وأتوجه بالشكر للمحاضر الدولي رئيس الاتحاد الأردني رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي، هاني العبداللات، الذي تولى بجانب المحاضرات الإشراف المباشر على الاختبارات النهائية التي أقيمت باللغة الإنجليزية، وتولى تقديم الدعم لكل من احتاج إلى المساعدة للترجمة إلى اللغة العربية».

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