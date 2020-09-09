الامارات | تغريم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 100 ألف جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم غرمت رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور مبلغ 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما، بسبب "إساءتهم لاتحاد كرة القدم والحكام".وذكرت اللجنة في بيان رسمي نشره الإتحاد المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء أنه تم تغريم عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

ورأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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