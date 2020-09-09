الامارات | وزيرة يابانية: مصممون على إقامة الأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة يابانية: مصممون على إقامة الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة أولمبياد (طوكيو 2020) في اليابان، سيكو هاشيموتو، ضرورة إقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت هاشيموتو، في مؤتمر صحافي أمس: أظن أنه علينا إقامة الأولمبياد بأي ثمن. وأضافت: مصممون على إقامة الألعاب، وجميع المشاركين يعملون معاً، من أجل التحضير للحدث، بينما الرياضيون يكثفون جهودهم، استعداداً للعام المقبل.

وواصلت: أود أن نركز كل جهدنا لمواجهة «كورونا»، حتى تتمكن اللجنة الدولية من الإعلان في أقرب وقت ممكن عن إمكانية إقامة الأولمبياد. وتباينت وجهات نظر المسؤولين في اليابان حول تأجيل المنافسات.

وفي أواخر يوليو الماضي، قال رئيس اللجنة المنظمة، يوشيرو موري، في تصريح، إن المنافسات ربما تتم إقامتها العام المقبل، في حال تحسن وضع فيروس كورونا بشكل كبير.

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